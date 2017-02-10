TSYD İzmir'den görkemli tören

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 5'inci Ege'de Yılın Spor Ödülleri ve 2'nci Spor Gazeteciliği Yarışması'nın ödül töreni Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı.

Spor ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törende konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, gelenekselleşen spor ödülleri organizasyonunun giderek bir marka haline geldiğini, spor gazeteciliği yarışmasıyla da bu alanda önemli bir boşluğu doldurduklarını vurguladı. Ege'de Yılın Spor Adamı ödülünü Bahri Okumuş’un elinden alan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ödülü Bornova halkına ithaf ettiğini söyledi.

Yılın takımı Seramiksan'a ödülünü İzmir Vali Yardımcısı Adem Karahasanoğlu, yılın teknik adamı eski Göztepe Hentbol Antrenörü Ferudun Dorak'a ödülünü TSYD Genel Merkez Yöneticisi Suavi Yardımoğlu verdi. Yılın sporcuları seçilen dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ödülünü eski TSYD Asbaşkanı Yılmaz Coşkun'un elinden alırken, 2016 Triatlon Balkan Şampiyonu İpek Öztosun'a ödülünü İZVAK Başkanı Ali Erten sundu. Paralimpik tenisçi Büşra Ün'e jüri özel ödülünü Kemalpaşa Ataspor Başkanı Rıdvan Üreten, İzmir Büyükşehir Belediyespor adına Başkan Pervin Şenel Genç’e aynı ödülü TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, TGS İzmir Şube Başkanı Halil Hüner ve TSYD Denetleme Kurulu üyesi Aydın Atar takdim etti.

YARIŞMA RENK KATTI

Törende TSYD 2'nci Spor Gazeteciliği Yarışması’nın ödülleri de sahiplerini buldu.

Sayfa düzeni dalında Çetin Eraslan ödülünü kazanan Dokuz Eylül Gazetesi’nden Selim Sanverir’e plaketini Spor Yazarı Ünal Tümin verdi. Köşe yazısı dalında Selamettin Bayındır ödülünü Yeni Asır’dan Halil Fincan, Bayındır’ın eşi Nazlı Bayındır’ın elinden aldı. Haber dalında ’dan Mustafa Köprülü’ye Gündoğan Kaplan ödülünü, Kaplan’ın oğlu Oğuz Kaplan takdim etti. Fotoğraf dalında Ergun Ulcay ödülünü kazanan Mehmet Demirpolat’a plaketini Ulcay’ın eşi Hatice Ulcay verdi.

Röportaj dalında Önder Sümer ödülünü Egeli Sabah’tan Serhan Çifdalöz, Sümer’in kızı Fatoş Sümer’in elinden aldı. Jüri özel ödülleri ise haber dalında Dokuz Eylül Gazetesi’nden Mutu Yılmaz’a, sayfa düzeni dalında Egeli Sabah’tan Gizem Yılmazer’e, köşe yazısı dalında ise Ege Telgraf’tan Işıl Öztürk Bulut’a gitti. Bu ödülleri spor yazarı Baydo Baykal, Ege Telgraf Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aylin Süphandağlı ve spor spikeri Murat Ünlü sahiplerine takdim etti. FOTOĞRAFLI