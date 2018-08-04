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TSYD Ege Kupası sahibini bulacak

İZMİR, () Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin bu yıl Folkart sponsorluğunda 46'ncı kez düzenlediği Ege Kupası'nda yarın final heyecanı yaşanacak.  Çarşamba günü Altınordu'yu penaltı atışları sonucu 5-4...

TSYD Ege Kupası sahibini bulacak

İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin bu yıl Folkart sponsorluğunda 46'ncı kez düzenlediği Ege Kupası'nda yarın final heyecanı yaşanacak. 
Çarşamba günü Altınordu'yu penaltı atışları sonucu 5-4 yenmeyi başaran 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediyespor ile dün Balıkesirspor'u 2-0'la geçen 1'inci Lig'in yeni ekibi Altay, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 21.15'te çalacak. Altınordu ve Balıkesirspor ise üçüncülük kürsüsüne çıkmak için kozlarını paylaşacak. Aynı statta oynanacak karşılaşma 18.45'te start alacak.
Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, TSYD Kupası'nın çok ciddi prova niteliğinde olduğunu söyledi. Avcı, "Böyle prestijli bir kupayı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Balıkesirspor maçında hem savunmada hem de hücumda iyi işlere imza attık. Kupayı alırken de iyi futbol önceliğimiz olacak. Menemen Belediyespor'a karşı elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi. 
Menemen Belediyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Suat Kaya da iddialı konuştu. Kaya, "Sezona kupayla başlamak en büyük arzumuz. Altay güçlü bir ekip. Biz de iyi bir takımız. Futbolseverlerin keyif alacağı bir maç olacağına inanıyorum. Umarım kazanın oluruz" diye konuştu. 
 

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