TSYD Ege Kupası'nda özlem bitiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin (TSYD) 4 yıl aradan sonra organize ettiği 46. Folkart TSYD Ege Kupası'nda geri sayıma geçildi. Altınordu, Altay, Balıkesirspor ve Menemen Belediyespor'un yer alacağı turnuva 1 Ağustos Çarşamba günü Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak maçlarla başlayacak. Organizasyon öncesi TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Folkart İletişim Direktörü Ünal Ersözlü, Tire 1922 Spor Başkanı Faik Sarayköylü, Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Altay Teknik Direktörü Alper Avcı ve Balıkesirspor Yönetimi Kurulu Üyesi Ümit Aslan, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenledikleri basın toplantısında turnuva hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Okumuş, 4 yıllık aranın ardından yeniden TSYD Ege Kupası'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kupa'nın geleneksel bir niteliği olduğunu vurgulayan Bahri Okumuş, "Bu kupa kültürel bir anlam da taşıyor. Yeniden yönetim kurulu arkadaşlarımızla turnuvayı düzenlemek istedik. İzmir'in markası olan Folkart'ın desteğini aldık. Geleneksel kupamız için Folkart isim sponsorumuz oldu. İZVAK ise statlar konusunda bize çok destek verdi. Bu kupa bütün Egeli takımların kupası. Bu sezon Altınordu, Altay, Balıkesirspor ve Menemen Belediyespor kupanın içinde yer aldı. Maçlarımıza Tire Belediyesi ev sahipliği yapacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak maçlara tüm futbolseverleri bekliyor, yardımları için Tire Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda 2. ve 3. Lig takımları için de bir turnuva düşünüyoruz" dedi. TSYD Kupası'nın İzmir'e büyük heyecan getireceğini ifade eden Ünal Ersözlü, "Folkart olarak her zaman desteğimizi vereceğiz" derken, Ali Erten ise, "45 kez yapılan organizasyonun 4 sene ara vermesi kayıptı. TSYD Kupası'nın devam etmesi çok önemli. Yeni statların da tamamlanmasıyla daha kapsamlı bir turnuva yapılır" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER SON DURUMUNU GÖRECEK

Yeni sezon öncesi 46. Folkart TSYD Ege Kupası maçlarıyla son hazırlıklarını yapacak Altınordu, Altay, Balıkesirspor ve Menemen Belediyespor'un temsilcileri, turnuvanın önemine değindi. Altınordu'yu temsil eden Başkan Vekili Barış Orhunbilge, "TSYD kupaları çocukluğumdan beri bana büyük heyecan veriyor. Tarihi bir organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Lig öncesi takımımız prova yapacak, son hazırlık maçları açısından önemli olacak" dedi.

Altay Teknik Direktörü Alper Avcı da yeni bir takım olduklarını vurguladı. Avcı, "TSYD Kupası'yla takımımızın son durumunu göreceğiz. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz" cümlelerini kurdu. Balıkesirspor Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Aslan ise, "Bu güzel turnuvada yer almak bizim için onurdur. En iyi şekilde karşılaşmalarımızı geçirip lige kadar eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE

Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak 46. Folkart TSYD Ege Kupası'nda ilk maç 1 Ağustos Çarşamba günü Altınordu- Menemen Belediyespor arasında yapılacak, müsabaka saat 19.30'da başlayacak. 3 Ağustos Cuma günü ise 1. Lig ekipleri Altay ve Balıkesirspor kozlarını aynı saatte başlayacak karşılaşmada paylaşacak. Final ise 5 Ağustos pazar günü saat 21.15'te gerçekleşecek. Kaybeden takımlar da 18.45'te üçüncülük için sahada olacak.

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