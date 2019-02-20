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TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buluyor

İZMİR, () TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri, yarın İzmir'de sahiplerini bulacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki organizasyon saat 18.30'da...

TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buluyor

İZMİR, ()

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri, yarın İzmir'de sahiplerini bulacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki organizasyon saat 18.30'da başlayacak. Geride bıraktığımız 2018 yılında Ege'de takım sporlarındaki ve bireysel başarıların değerlendirildiği organizasyonda Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, yılın takımı seçilmişti. Yılın antrenörü, Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın da çalıştırcılığını yapan İzmirli Yılmaz Göktekin, yılın sporcuları milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, yelkenci Yılkan Timurşah, yüzücü Bengisu Avcı ve satranç sporcusu Vahap Şanal olmuştu. İzmir sporuna katkı ödülünü İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu, İzmir'de yılın sosyal sorumluluk ödüllerini de MahalleBiz Spor Kulübü Derneği ve Sosyal Sorumluluk Tribünü'yle Pınar Karşıyaka almıştı. Törende geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türkiye'nin en ünlü spor hekimlerinden Opr. Dr. Bülent Zeren'e verilen spora adanmışlık ödülü Zeren onuruna oğlu Can Zeren'e takdim edilecek.

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