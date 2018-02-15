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TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri düzenlendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 6'ncı TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri ve 3'üncü Spor Gazeteciliği Yarışması, Yaşar Üniversitesi'nde görkemli bir törenle yapıldı. Geçen...

TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri düzenlendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 6'ncı TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri ve 3'üncü Spor Gazeteciliği Yarışması, Yaşar Üniversitesi'nde görkemli bir törenle yapıldı. Geçen sezon Play-Off finallerini kazanıp Süper Lig'e çıkan Göztepe ve 2'nci Lig'e yükselen Altay yılın takımları ödülüne layık görüldü.  O dönem Altay teknik direktörlüğü görevini yapan Cüneyt Biçer ve Voleybol Efeler Ligi'ne adını yazdıran Kula Belediyespor Antrenörü Mustafa Çayır da yılın teknik adamları ödüllerini aldı.

Halka branşında yaptığı hareketi ile Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından "The Colak" ismiyle literatüre geçirilen İbrahim Çolak, 12 kez peş peşe Türkiye satranç şampiyonu olan Betül Cemre Yıldız, yüzmede dünya rekoru kıran özel sporcu İrem Öztekin'e, TSYD İzmir Özel Ödülleri takdim edildi. Maç saatinde yapılan değişikliği unuttuğu için salona zamanında gelemeyen rakibi karşısında hükmen galip gelme hakkı varken, bunu tercih etmeyip rakibini bekleyen Gelişim Koleji Lise Basketbol Takımına fair play ödülü verildi. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven de İzmir sporuna katkı ödülünü aldı.

3'üncü Spor Gazeteciliği Yarışmasında ise haber dalında Habertürk gazetesinde yayımlanan "Zübeyde Hanımın Kızları" başlıklı haberiyle Deniz Biricik, röportaj dalında "Poşetten Çıkan Kral" başlıklı eseriyle 9 Eylül gazetesinden Levent Arıöz, köşe yazısında "Kaderi de Yenmek" başlıklı yazısıyla Hürriyet gazetesinden Hasan Ercazip'e ödülleri veridi. Yarışmada fotoğraf dalında Yeni Asır gazetesinden Görkem Türkyılmaz, sayfa düzeninde de aynı gazeteden Serkan Babat'a ödülleri verildi. Törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da katıldı.

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