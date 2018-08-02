TSYD'de ikinci randevu

İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği 46'ncı Folkart TSYD Ege Kupası'nda finalin adı yarın belli olacak. Spor Toto 1'inci Lig'e 7 yıl sonra dönen Altay ile ligdeki rakibi Balıkesirspor, sezon öncesi son ve en ciddi prova niteliği taşıyan turnuvadaki ikinci maçta rakip olacak.

Tire Tayfur Çiçek Stadı'ndaki mücadele saat 19.30'da başlayacak. Maçı kazanan takım, ilk maçta Altınordu'yu seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup eden Menemen Belediyespor'un finaldeki rakibi olacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa finalist ekibi seri penaltılar belirleyecek.

Turnuvada final 5 Ağustos Pazar günü saat 21.15'te oynanacak. Bu maçtan önce saat 18.45'te üçüncülük maçı yapılacak. Geleneksel kupayı daha önce tarihinde 16 kez kazanan Altay, son şampiyon Balıkesirspor karşısında final ve 17'nci kupaya ulaşmak için mücadele verecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, üst üste 2 şampiyonluk yaşayıp 1'inci Lig'e döndükten sonra flaş transferlerle yenilenen takımlarını sezon öncesi ilk kez izleme fırsatı bulacak. Taraftarlar, Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nin organizasyonu ile Tire'de takımlarını yalnız bırakmayacak.

HAYRULLAH EROKSPOR'DA

Altay'ın 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de son iki sezonda yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan futbolculardan Hayrullah Çelik, Erokspor'a transfer oldu. Son 4 sezondar siyah-beyazlı formayı terleten 28 yaşındaki stoper, 3'üncü Lig'deki İstanbul ekibiyle 1 yıllığına el sıkıştı.

