TSYD Bursa Tenis Turnuvası’na geri sayım

Gürkan DURAL/BURSA,()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi’nin geleneksel hale gelen organizasyonu olan tenis il birinciliği için geri sayım başladı. 14 yaş grubu sporcular şampiyonluk için raket sallayacak.

TSYD Bursa Şubesi’nin 4’ncü kez düzenleyeceği Tenis İl Birinciliği Turnuvası 29-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mihraplı Parkı içinde yer alan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü kortlarında düzenlenecek olan turnuvada 14 yaş grubu kız ve erkekler mücadele edecek. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle bu yıl 4’üncüsünü düzenleyecekleri tenis turnuvası için geri sayımın başladığını aktaran TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, gelecek vaat eden birçok sporcuyu yakından izleme şansına olduklarını ifade ederken, “Artık geleneksel hale gelen tenis il birinciliği turnuvasına yoğun bir talep olmasını bekliyoruz. Bursa’nın spor kimliğine katma değer sağlayacak olan organizasyona katılacak herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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