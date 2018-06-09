TSYD Bursa Koşusu’nda zafer Angel Horse’un

Gürkan DURAL/BURSA,()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi Koşusu'nu Murat Gündüzeli'nin jokeyliğini yaptığı Angel Horse adlı at kazandı.

Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, İkinci Başkan Mehmet Gerçeksi ile Osmangazi Hipodrom Müdürü Devrim Evcim de takip etti. Büyük heyecana sahne olan TSYD Bursa Şubesi Koşusu'nu 3 numarayı taşıyan Angel Horse, Murat Gündüzeli'yle kazandı. Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, atın sahibi Mehmet Gündüzeli'ne plaketini takdim ederken, başarılarının devamı diledi.

TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak sürdürdüğümüz TSYD Bursa Koşusu bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Dernek olarak yalnızca futbola değil, tüm branşlara destek vermeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de 7'den 70'e sporda faaliyetlerimiz sürecek" dedi.

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