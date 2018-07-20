İSTANBUL,()

TRT Spor'un yeni programı "Ajans Saati" başladı.

Spor medyasının deneyimli ismi Yasin Dallı moderatörlüğünde; Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl ve Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın yorumlarıyla gerçekleştirilen program bugün ilk kez yapıldı.

İşte TRT Spor'da canlı olarak yayınlanan Ajans Saati programında ele alınan konuların satır başları şöyle:

FABRİ KONUSU...

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, "Şenol Güneş, Fabri gidecek ve yerine yabancı kaleci alacaksak neden Fabri'yi satıyoruz dedi. Madem Fabri satılacak bir ucret alınacaksa yerine yabancı kaleci almanın ne anlamı var. Tolga Zengin kampın en çalışkan ismi. Şu anki performansı birinci kaleci olarak ön plana çıkıyor. Ancak sezon içerisindeki performansı yetecek mi onu bilemeyiz. Bunun içinde Beşiktaş'ın bir alternatife ihtiyacı var" dedi.

Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, "Fabri'inin satılacağını düşünüyorum. Son iki sezonda Beşiktaş'ın sattığı defans oyuncularından kazandıgı paraları hatırlayalım. Beşiktaş, Marcelo, Adem Gülüm, Mitrovic'i gibi isimlerin satılmasından 30 milyon Euro kazandı. Vida'yı da satacaktır. Vida'nın satılmasının Beşiktaş taraftarını çok üzeceğini düşünmüyorum. Çünkü, Vida geçen sezon iyi bir görüntü vermedi. Benim aklımda adam kaçıran ve pas hatası yapan bir Vida kaldı" diye konuştu.

Harun Tekin'in transferine de değinen Demirkırdı "Beşiktaş Fabri'yi satıyor. Galatasaray para kazanmak için Muslera'yı satıyor. Ancak Harun önceki seneden daha kötü çünkü önceki sene arkasında kendisini zorlayacak bir kaleci vardı: Mert Günok. Mert sayesınde rekabet arttı ve Harun iyi bir performans sergiledi. Galatasaray Harun Tekın'i alırsa arkasında bir kaleci olmadığı için nasıl bir performans sergiler tartışılır" dedi.

İHA Spor müdürü Mustafa Karagöl, "Fabri'nin % 90 ayrıldığı bilgisi ulaştı bize ve giderse ne olacak? Fabri'nin yerine transfer edileceği konuşulan Harun Tekin'in geçen sezonki performansı iyiydi. Galatasaray'da da Muslera'nın formasını giydiği Uruguay elendikten sonra transferi gündeme geldi. Harun Tekin de birinci kaleci olacaksam giderim, yoksa gitmem diyordu. Fabri'nin gitmesi durumunda Harun Tekin Beşiktaş'ın 1'inci kalecisi olabilir. Yurtdışında ise Ospina gündemde. Arsenal'de Cech'in yedeği olarak kalırsa bu transfer gerçekleşebilir. Ancak 6 milyon Euro gibi bir rakama da geleceğini sanmam" ifadelerini kulllandı.

GOMİS KONUSU....

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, "Gomis'e Suudi Arabistan da bir kulübün ciddi anlamda teklif yaptığı yönünde haber vardı ancak Abdurrahim Albayrak bunu yalanladı. Bizim aldığımız bilgiler göre Galatasaray'a doğrudan değil ama Gomis üzerinden bir teklif gelmiş. Galatasaray Gomis'i satarsa yerini nasıl dolduracak. Gomis satıldıktan sonra nokta bır transfer yapılmazsa ve yerı doldurulamazsa Galatasaray santraforsuz kalır. Ben Fatih Terim'in, Gomis'in satılmasına onay vereceğini zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE KONUSU....

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, "Fenerbahce'nin şu anda gerçekleştirdiği yapılanmayı Galatasaray'ın 96 yılında yaptığı yapılanmaya benzetiyorum. Eldeki futbolcu yapısıyla gençler anlaşabilirse cok güzel şeyler olacaktır. Cocu'da genç oyunculara şans veriyor. Bu sistem tutarsa Fenerbahçe önümüzdeki yıllarda çok başarılı olacaktır" dedi.

Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, "Fenerbahçe'nın Wilshare'den önceki hedefi zor bir isim ancak Ali Koç ve yönetimi Mesut Özil'i istiyordu. Arsenal'de 8 mılyon Euro bir ücretle oynuyor. Ancak gerçekleşmesi zor bir transferdi. Wilshere 26 yasında genç bir isim böyle bır oyuncuyu elinden kaçırdı. Üçüncü isimse Hakan Çalhanoğlu'ydu. Ancak Milan satıldıktan sonra babası Hakan'ın transferine onay vermedi" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, "Fenerbahçe'nin bu zamana kadar yaptığı transferler hep ses getirdi. Nani'den tut Van Persie'ye kadar. Bu sene bakıyoruz gençlere yöneldiler. Yani gençleri parlatıp satayım. Ferdi Kadıoğlu olsun, Berke olsun. Fenerbahçe taraftarı sabrederse sonraki yıllar çok başarılı olacaklardır. Aziz Yıldırım'a 20 yıl dayandılar, buna da dayanırlar" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KONUSU...

Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, "Ndiaye 7.5 milyon Euro'ya geldi. 17 maçta forma giyip 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Stoke City'e gitti orada da 13 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı. Premier Lig'de oynamak için Galatasaray'den ayrıldı. 16 milyona sattığın bir adamı çok ucuza alamazsın. Kiralık olabilir ancak N'diaye gelirse Galatasaray'ın 2.5 milyon Euro verebileceğini zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

"Trezeguet'e belirtilen rakam yurt dışında 5 milyon Euro yurt içinde 5 milyon Euro artı KDV. Slavia Prag ile masaya oturduğunda para sorun oldu. Manajer ekstra para isteyince transfer gerçekleşmedi. Trezeguet Almanya ve İngiltere'den bir manajer ile anlaşmış" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

