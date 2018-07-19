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TRT Spor'da yeni program; "Ajans Saati"

İSTANBUL,() TRT Spor'da yeni ve iddialı bir program başlıyor.  Haberin merkezindeki 3 ajansın spor müdürleri, güçlerini TRT Spor ekranlarında "Ajans Saati" programında birleştiriyor. Özel transfer haberleri, analizler, takımlardaki...

TRT Spor'da yeni program; "Ajans Saati"

İSTANBUL,()

TRT Spor'da yeni ve iddialı bir program başlıyor. 
Haberin merkezindeki 3 ajansın spor müdürleri, güçlerini TRT Spor ekranlarında "Ajans Saati" programında birleştiriyor.
Özel transfer haberleri, analizler, takımlardaki son dakika gelişmeleri ile gündemin nabzı bu programda tutuluyor. Sporun her branşından haberler bu programda yer alıyor.
Spor medyasının deneyimli ismi Yasin Dallı moderatörlüğünde; Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl ve Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın yorumlarıyla "Ajans Saati" her Cuma saat 20:30'da TRT Spor ekranlarında olacak.

(FOTOĞRAFLI)

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