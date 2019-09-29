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Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı
ADANA'nın Kozan ilçesinde 3'üncü Lig maçını izlemeye gelen Mustafa Karamir (47), tribünden düşerek ağır yaralandı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kozan İsmet Atlı Stadyumu'nda oynanan Kozanspor FK - Fatsa Belediyespor maçının 65'inci dakikada...
SPOR 29.09.2019, 19:28
ADANA'nın Kozan ilçesinde 3'üncü Lig maçını izlemeye gelen Mustafa Karamir (47), tribünden düşerek ağır yaralandı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kozan İsmet Atlı Stadyumu'nda oynanan Kozanspor FK - Fatsa Belediyespor maçının 65'inci dakikada tribünden düşen Mustafa Karamir (47) ağır yaralandı. Saha kenarında bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Karamir, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Karamir, Çukurova üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kozan İsmet Atlı Stadyumu'nda oynanan Kozanspor FK - Fatsa Belediyespor maçının 65'inci dakikada tribünden düşen Mustafa Karamir (47) ağır yaralandı. Saha kenarında bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Karamir, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Karamir, Çukurova üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
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