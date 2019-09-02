Tribünde evlilik teklifi yaptı

ESKİŞEHİR,()-

ESKİŞEHİR'de dün akşam oynanan Eskişehirspor-Bursaspor karşılaşması öncesi, Emre Angı (29) kız arkadaşı Selin Tomak'a (29) kale arkası tribününde hazırladığı "Harflerimiz bir ömür yan yana yazılsın mı?" yazılı koreografi ile evlilik teklifi yaptı.

Eskişehir'de yaşayan ve makinistlik yapan Emre Angı, orman endüstri mühendisi olan kız arkadaşı Selin Tomak'a Eskişehirspor-Bursaspor maçı öncesi sürpriz hazırladı. Maçın başlamasına az bir süre kala kale arkası tribününde, kırmızı-siyah renklerde dev bayraklarla birlikte isimlerinin baş harflerinin ve kız arkadaşı Tomak'ın en sevdiği çizgi karakter 'Fırat'ın resminin bulunduğu "Harflerimiz bir ömür yan yana yazılsın mı?" pankartıyla koreografi yapan Angı, kız arkaşı Selin Tomak'a evlilik teklifi yaptı. VIP tribününde oturan Selin Tomak'ın önünde diz çökerek evlilik teklifi yapan Emre Angı aldığı 'Evet' cevabından sonra kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.

