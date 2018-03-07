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Triatlonda sezon açılıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, İzmir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında 10-11 Mart'ta gerçekleşecek Marmaris Duatlonu ile 2018 sezonunu açacaklarını dile getirdi.  Yeni...

Triatlonda sezon açılıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, İzmir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında 10-11 Mart'ta gerçekleşecek Marmaris Duatlonu ile 2018 sezonunu açacaklarını dile getirdi. 
Yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten başkan Çelik, "Belediye, Kaymakamlık ve Spor İl Müdürlüğü ile tüm sözleşmeleri yaptık. Kazasız bir sezon diliyorum. Yeni sezon tüm triatlon camiasına hayırlı olsun" diye konuştu. 
Basın toplantısına milli triatletler ve yönetim kurulu üyeleri katılırken sponsor firma, Türkiye Triatlon Federasyonu'na 30 adet bisiklet hediye etti.
İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz'da yapılacak 18'inci Akdeniz Oyunları'na katılım için iki erkek bir kadın sporcu kotası aldıklarını, 6-18 Ekim'de Arjantin'in Buenos Aires şehrinde düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediklerini söyleyen İsa Tamer Çelik, "Sporcularımız kendilerine çok iyi bakıyorlar. Yapılan testlerde iyi veriler elde edildi. Arjantin'e bir bayan, bir erkek sporcu gönderirsek en büyük mutluluğu yaşayacağız. O irade, güç ve kuvvet bizde var. En büyük hedefimiz ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almak" dedi.


 

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