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Triatlon Federasyonu'na kayyum atandı

Ercan ATA - ANKARA / Ankara 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun taslak ana statüsünü iptal etmiş ve ardından 6 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanan 204 delegeden...

Triatlon Federasyonu'na kayyum atandı

Ercan ATA - ANKARA /

Ankara 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun taslak ana statüsünü iptal etmiş ve ardından 6 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanan 204 delegeden 84 tanesi, noter kanalı ile federasyona imza göndererek yasa gereği seçim kararı alınmasını istemişlerdi.
Ancak Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik'in başkanlığındaki yönetim kurulu, bu kararlara rağmen genel kurul kararı almadılar. Bu gelişme üzerine genel kurul için imza toplayan delegeler ve Spor Genel Müdürlüğü, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımışlardı.
TAHKİM KURULU KAYYUM ATADI
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim kurulu Esas-2018/62, Karar-2018/77 -karar tarihi 27.03.2018 tarihli oturumunda Türkiye Triatlon Federasyonu Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun Tahkim Kurulu tarafından belirlenecek 3 kişilik komisyon marifetiyle yapılmasına, komisyonun avukatı Halil İbrahim Ayçiçek ve Spor Genel Müdürlüğü hukuk müşavirliğinin bildireceği bir hukukçu ve federasyonun belirleyeceği bir hukukçu üyeden oluşmasına karar verdi.
Tahkim Kurulu'nun kayyum olarak seçtiği isimler federasyon delege yapısını belirleyecek ve 60 gün içinde olağanüstü genel kurulun yapılmasını sağlayacaklar.

(FOTOĞRAFLI)

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