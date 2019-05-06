Trial Türkiye Şampiyonası nefes kesti

Gürkan DURAL/BURSA,()

Nilüfer Belediyesi, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü iş birliğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı'nı AVC - Osmanlı takımı birinci tamamladı.

Bursa, hafta sonunda Trial Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) iş birliğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı, otomobil sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada araçlar hazırlanan parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Yağmurlu havaya rağmen Bursalılar’ın yoğun ilgi gösterdiği Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı'nda, izleyiciler zorlu doğa koşullarında araçların nefes kesen mücadelesine tanık oldu.

AVC - OSMANLI TAKIMI BİRİCİN OLDU

Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı'nı pilotluğunu Adnan Ofluoğlu ve Oğuz Kağan'ın yaptığı Co-pilot koltuğunda da Şenol Coşkun ve Kürşat Öztürk'ün üstlendiği AVC - Osmanlı takımı 02:20 takım süresiyle birinci tamamladı. Pilot Şencan Özkurt ve Ahmet Kurt ile Co-pilotlar İsa Üstündağ ve Selim Avcı'dan oluşan geçen yılın Türkiye Şampiyonu Teleferik Offroad Team de 03:20'lik takım süresiyle ikinci oldu. Şampiyonada üçüncülüğü pilotluğunu Mithat Sönmez ve Uğur Kalbal'ın yaptığı co-pilotluğunu Muharrem Ekebil ve Ümit Aydın'ın üstlendiği Nascar Jeep Marmara Vinç, 06:20'lik takım süresiyle üçüncü tamamladı.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Şampiyonanın sonunda kupa töreni düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına sporcuları kutlayan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Atakan Çorbacı, yarışlarda heyecanın dorukta olduğunu söyledi. Törende Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı AVC - Osmanlı takımına kupasını verirken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Mitat Ülküden, Teleferik Offroad Team'e ikincilik kupasını takdim etti. Turnuvanın üçüncüsü Nascar Jeep Marmara Vinç de kupasını Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak'tan aldı.

Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı'nda bir de Standart 4x4 Otomobil Oyunları yarışması düzenlendi. Yarışmanın birincisi olan Tayfur Çarker'e Warn'dan matkap hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)