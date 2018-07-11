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Trezeguet'nin yeni takımı Slavia Prag olacak

Trezeguet'nin yeni takımı Slavia Prag olacak İbrahim ALİOĞLU, İstanbul Kasımpaşa'nın opsiyonu kullanarak sözleşmesini 2 milyon euro karşılığında uzattığı ve Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Trezeguet, Slavia Prag'a...

Trezeguet'nin yeni takımı Slavia Prag olacak

Trezeguet'nin yeni takımı Slavia Prag olacak

İbrahim ALİOĞLU, İstanbul

Kasımpaşa'nın opsiyonu kullanarak sözleşmesini 2 milyon euro karşılığında uzattığı ve Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Trezeguet, Slavia Prag'a transfer oluyor.

5 milyon Euro bonservis bedelini ödemekte zorlanan Galatasaray, Kasımpaşa'nın tamamını peşin istediği ücret nedeniyle Mısırlı oyuncuyu elinden kaçırırken; CEFC Grubu tarafından kulübün yüzde 99,96'sı satın alınan Slavia Prag hızlı davranarak Kasımpaşa ile anlaştı. Trezeguet'nin sağlık kontrolü için Çekya'ya gittiği ve işlemlerin ardından Slavia Prag’a imza atacağı belirtildi.

 

 

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