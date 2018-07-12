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Trezeguet, Kasımpaşa antrenmanında yer aldı

İSTANBUL () - Kasımpaşa, bugün yaptığı çift idmanla yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, Slavia Prag'a transferi son anda iptal olan Trezeguet iki çalışmada da yer aldı. İstanbul ekibi, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Kemerburgaz...

Trezeguet, Kasımpaşa antrenmanında yer aldı

İSTANBUL () - Kasımpaşa, bugün yaptığı çift idmanla yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, Slavia Prag'a transferi son anda iptal olan Trezeguet iki çalışmada da yer aldı.
İstanbul ekibi, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Kasımpaşa kafilesi, sabahki salon çalışmasının ardından akşam saatlerinde sahada çalıştı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 19.00'da başladı.
Oyuncular antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile sona erdi.
Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Trezeguet de antrenmanda yer aldı. Mısırlı oyuncu Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag ile anlaşma sağlamış ancak daha sonra kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle transfer iptal olmuştu.
Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlar ile çalışmalarına devam edecek.

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