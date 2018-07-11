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Trezeguet'in Slavia Prag'a transferi gerçekleşmedi

Slavia Prag, saat 17.00'ye kadar yatırması gereken 5 milyon Euro bonservis bedelini yatırmadı Bilgin: "Trezeguet'in Kasımpaşa kampına katılmasını bekliyoruz" İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL () -  Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'in Slavia...

Trezeguet'in Slavia Prag'a transferi gerçekleşmedi

Slavia Prag, saat 17.00'ye kadar yatırması gereken 5 milyon Euro bonservis bedelini yatırmadı

Bilgin: "Trezeguet'in Kasımpaşa kampına katılmasını bekliyoruz"

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL () -  Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'in Slavia Prag transferi gerçekleşmedi. Kasımpaşa Kulübü'nden aldığı özel izin ile Çekya'nın Prag kentine giderek Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçen Trezeguet'in Çekya ekibine transferi iptal oldu.
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den alınan bilgiye göre Slavia Prag Kulübü, TSİ 17.00'ye kadar Kasımpaşa Kulübü'nün banka hesabına yatırması gereken 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yatırmayınca, transfer gerçekleşmedi.
Bilgin ayrıca, Trezeguet'in Kasımpaşa'nın kamp çalışmalarına katılmasını beklediklerini söyledi.

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