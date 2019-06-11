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Transferin gözdesi Alperen Uysal

İSTANBUL,() - Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor formasıyla 30 maçta görev alan Alper Uysal, Türkiye liglerinde forma giyen kaleciler arasında 'ayaklarını en iyi kullanan file bekçisi' olarak dikkat çekti. Yüzde 95'e varan pas oranı yakalayan...

Transferin gözdesi Alperen Uysal

İSTANBUL,() -
Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor formasıyla 30 maçta görev alan Alper Uysal, Türkiye liglerinde forma giyen kaleciler arasında 'ayaklarını en iyi kullanan file bekçisi' olarak dikkat çekti. Yüzde 95'e varan pas oranı yakalayan Alperen'i kadrosuna katmak isteyen Süper Lig ekipleri İstanbulspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. 
Sarı-siyahlı ekiple 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Alperen için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray scout ekiplerini görevlendirirken, Göztepe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'in de genç kaleciyi takibe aldığı öğrenildi. 1.92 cm boyundaki Milli kaleci, Galatasaray altyapısında 10 yıl forma giydikten sonra sarı-kırmızılıların 4'üncü yıldızı taktığı 2014-15 sezonunda A takım kadrosunda yer aldı. Şampiyonluğun ardından Gaziantepspor'a kiralanan Alperen; Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray'a karşı başarılı performanslar gösterdi. Ertesi sene Çaykur Rizespor'a transfer olan 25 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon İstanbulspor ile 4.5 yıllık mukavele imzalarken, forma giydiği 30 maçın 5'inde kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

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