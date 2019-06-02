Transferin en karlı takımı Bursaspor mali krizde

Gürkan DURAL/BURSA,()

Son 6 sezonun transferde en fazla kara geçen kulübü olan ve yayın gelirlerinden de önemli bir pay alan Bursaspor, mali kriz yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig’den düşerek önemli bir gelir kaybına uğrayan Bursaspor, son 6 sezonun transferde en kar sağlayan ekibi olmasına karşın mali kriz ile boğuşuyor. Yaklaşık 500 milyon liralık borcu bulunan yeşil beyazlı kulüp, 27 Haziran’a dek 675 bin Euro’luk bir ödeme gerçekleştiremediği takdirde ise iki dönem transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Özellikle Bursaspor Kulübü’nün sportif anlamda da son yıllarda alt sıralarda yer alması ve bununla birlikte bu sezon küme düşmesi, mali açıdan kulübe önemli bir darbe vurdu.

TRANSFERDE KAR SAĞLADI ANCAK…

Bursaspor Kulübü, son 6 sezonun transfer grafiğine bakıldığında ise olumlu bir tablo çizdi. Yeşil beyazlı kulüp, söz konusu sürecin transferde en fazla kar sağlayan takımı oldu. Bu süreçte Bursaspor’a 155 oyuncu gelirken, 152 oyuncu ile de yollar ayrıldı. Transferlerden yeşil beyazlı kulüp, 47 milyon 370 bin Euro gelir elde ederken, kasasından ise yeni transferlere 20 milyon 460 bin Euro çıktı. Böylelikle Bursaspor Kulübü, 26 milyon 910 bin Euro artı bakiyeye geçti. Ancak transferdeki bu gelirler, kulübün mali krizin içerisine girmesini engelleyemedi.

87.8 MİLYON LİRA YAYIN GELİRİ OLDU

Süper Lig’deki yayın gelirlerine bakıldığında Bursaspor, daha önce elde ettiği şampiyonluktan ötürü önemli ölçüde bir gelir de sağladı. Yayın gelirlerinden toplamda 87.8 milyon lira kasasına koyan yeşil beyazlı kulüp, böylece bu havuzdan en yüksek para alan ligin 7’nci ekibi oldu. Bursaspor Kulübü, katılım payından 38.5 milyon lira, performans priminden 42 milyon lira ve şampiyonluk priminden de 3.3 milyon lira gelir sağlarken, aynı zamanda düşme yardımından da 4 milyon lira aldı. Ancak, yayın gelirleri de kulübün borçları için yeterli olmadı.

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