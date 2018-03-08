Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri...

Trafo patladı maç tatil edildi

Ankaragücü, Adanaspor karşılaşması yarıda kaldı ERCAN ATA / ANKARA,() Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u konuk etti.  Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 9'uncu dakikada...

Trafo patladı maç tatil edildi

Ankaragücü, Adanaspor karşılaşması yarıda kaldı

ERCAN ATA / ANKARA,()

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u konuk etti. 

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 9'uncu dakikada stada gelen elektirik trafosundaki yaşanan arıza sebebiyle durdu. Daha sonrasında stat jenaratörünün devreye girmesiyle birlikte yüzde 80'lik aydınlatılmayla devam eden karşılaşmada 39'uncu dakikada jenaratörde yaşanan sorun sebebiyle bütün ışıklar kesildi. Bunun ardından hakem Birincioğlu, karşılaşmaya ara verdi. 
TFF ile yapılan görüşmeler ardından maç tatil edildi. TFF karşılaşmanın ileriki bir tarihte oynanmasına karar verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314