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Trabzonspor’un yükü Olcay Şahan'la Yusuf Yazıcı'da

TRABZONSPOR’da Olcay Şahan ile Yusuf Yazıcı ikilisi, bordo mavililerin 2'nci yarıda oynadığı 16 maçın 12’sinde gol ve asistleriyle takımlarına büyük katkı sağladı. Spor Toto Süper Lig’in 2’nci yarısında 32 puan toplayan bordo...

Trabzonspor’un yükü Olcay Şahan'la Yusuf Yazıcı'da
TRABZONSPOR’da Olcay Şahan ile Yusuf Yazıcı ikilisi, bordo mavililerin 2'nci yarıda oynadığı 16 maçın 12’sinde gol ve asistleriyle takımlarına büyük katkı sağladı.
Spor Toto Süper Lig’in 2’nci yarısında 32 puan toplayan bordo mavililerde Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı'nın perforhması göze çarptı. Trabzonspor, bu 2 oyuncusunun gol ve asist yaptığı 16 maçta Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Antalyaspor, Osmanlıspor ile Akhisar Belediyespor’u mağlup etti, Adanaspor ve Atiker Konyaspor’la berabere kaldı, Beşiktaş ile Kayserispor’a ise mağlup oldu.
ODA ARKADAŞLARI
Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı'nın skora katkı sağladığı 12 maçta bordo mavililer 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yusuf ve Olcay, 2'nci yarıda sadece Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını gol atamadan ve asist yapamadan tamamladı.
Olcay Şahan ligde 16 maçta 1 gol, 7 asist, Yusuf Yazıcı ise 16 lig maçında 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İki oyuncnun oda arkadaşı olmaları dikkati çekerken teknik direktör Ersun Yanal'da 20 yaşındaki genç Yusuf’u, Olcay Şahan’a emanet etmişti.
İÇ SAHADA KAYIPLARI SÜRDÜRDÜ
Ligde geride kalan 32 haftada evinde 16 maç oynayan ve toplam 23 puan elde eden Trabzonspor, sahasındaki Medipol Başakşehir beraberliğiyle iç sahada puan kayıplarını sürdürdü. Tarihinin en kötü iç saha performanslarından birini sergileyen bordo mavililer, deplasmanda ise üst üste 8 maçını kaybetmedi ve 2010-11 sezonundaki performansını yakaladı. Bu sezon deplasmanda 8 maçtır kaybetmeyen ve toplamda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi ile 27 puan elde eden Trabzonspor, evinde oynadığı maçlarda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

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