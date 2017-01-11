Trabzonspor’un yeni transferi Medjani: “Galatasaray maçını bekliyorum”

TRABZONSPOR’un 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Cezayirli oyuncu Carl Medjani, savunmanın yanı sıra gol yollarında da takıma katkı sağlamak istediğini belirterek, “Geçtiğimiz dönemde yaptığım gibi bir sezonda 8 gol atabilir miyim bilmiyorum. Galatasaray’a karşı da gollerim vardı. Umarım bir dahaki Galatasaray maçında yine gol atarım. O yüzden bir dahaki Galatasaray maçını bekliyorum” dedi.

Trabzonspor eski oyuncusu Carl Medjani, bordo mavili takımın Antalya Belek’te kamp yapılan otelde düzenlenen törenle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu, Medjani’nin takıma katkı sağlayacağına inandığını belirterek şunları söyledi;

“Eski sporcumuz, eski göz ağrımız, sevdiğimiz, taktir ettiğimiz bir sporcumuz. Bize katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Biz bu kriterleri göz önüne alarak tekrar devam etme kararı aldık. Bize katkı sağlayacağını umuyoruz. Beklentimiz bu yönde. Bu yüzden tekrar aramıza katıldığı için 'hoş geldin' diyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Çünkü o İspanya’ya gittiğinde başarılarla gitmişti. Bıraktığı şekilde devam etmesini istiyoruz. Hayırlı olsun.”

MEDJANİ: “ÇOK MUTLUYUM”

Trabzonspor’a yeniden geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Carl Medjani ise şöyle konuştu:

“Gerçekten çok mutluyum. Sayın Başkana, Asbaşkana ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ersun Yanal’a da teşekkür ediyorum. Beni tekrar bu takımda görmek istediler ve anlaştık. Gerçekten çok mutluyum. Trabzonspor taraftarlarına da teşekkürlerini iletiyorum. Çünkü tekrar geleceğimi duyduklarında medya yoluyla ve sosyal medya yoluyla beni tekrar geri çağırdılar. Onlara da tekrar teşekkürlerimi iletiyorum.”

“ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ”

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra çok şeyin değiştiğine dikkat çeken Medjani, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Gidişimden bu yana çok şey değişti. Öncelikle Başkan ve ekibi, daha sonra hoca da değişti. Düşündüm ve bunu gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum; kariyerimin en iyi sezonunu burada geçirdim. Bu yüzden Trabzonspor’da sürmesi gereken bir hikayem var. Onu daha bitirmedim. O yüzden buraya geldim. Teknik heyet ve başkan beni buraya gelme noktasında ikna etti. Trabzonspor’un 50’inci yılında büyük hedefleri vardı ve bende bunun içerisinde yer almak için buraya geldim.”

FİFA DAVASI GERİ ÇEKİLDİ

Trabzonspor’u geçmiş dönemden kalan alacakları nedeniyle FIFA’ya şikayet eden ve 785 bin Euro almaya hak kazanan Carl Medjani, yapılan anlaşma gereği bu davayı da geri çekti. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Okan Alemdaroğlu ise Medjani’nin davayı geri çektiğini ifade ederek, “O işi hallettik. Davayı da geri çekme konusunda kendisi de ikna oldu” dedi.

“TARAFTARIN TUTKUSUNU ÖZLEDİM”

Taraftarın tutkusunu çok özlediğini anlatan Medjani, bu konuda da, “Öncelikle Trabzon gibi futbolla yatıp kalkan bir şehirde yaşıyorsanız ciddi olmanız ve çok çalışmanız gerekiyor. Onlara sürekli kendinizi göstermeniz gerekiyor. Çünkü taraftarlar gerçekten futbolun içerisinde. Yeni stadyumla birlikte bu tutku daha fazla olacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden bizim biraz daha fazla çalışıp o taraftarları bu tutkunun içerisine çekmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“UMARIM GALATASARAY MAÇINDA YİNE GOL ATARIM”

Medjani, Trabzonspor formasıyla geçmiş dönemde attığı gollerle ilgili de açıklamalarda bulundu, “Umarım tekrar o gollerimi atarım. Geçtiğimiz sezonda yaptığım gibi bir sezonda 8 gol atabilir miyim bilmiyorum. Onun sözünü şu anda veremiyorum. Galatasaray’a karşı da gollerim vardı. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Golden daha önemlisi takımın içerisinde ve bir parçası olmak. En önemlisi takım olabilmek. Gol de onun bir hediyesi gibi oluyor. Ama umarım Galatasaray maçında yine gol atarım. O yüzden Galatasaray maçını bekliyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı.

İmza törenin ardından Medjani’nin giyeceği forma tanıtılırken, Cezayirli oyuncu 6 numaralı formasıyla fotoğraf çektirdi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan savunma oyuncusu Carl Medjani'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2016-17 ve 2017-18 futbol sezonu için 1 milyon 50 bin garanti ücret ödenecektir.”

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-İmza Töreni

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Haber-Kamera:Tolga SAĞLAM/ANTALYA, ()-