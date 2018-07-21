Trabzonspor’un yeni transferi Amiri’nin alacağı ücret açıklandı

TRABZON, ()-

Trabzonspor Kulübü, yeni transferi Vahid Amiri'nin alacağı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. 2019/2020 futbol sezonu sonuna kadar sürecek anlaşmaya göre oyuncuya; ilk sezon için 750 bin Euro garanti ücret, 2019-20 futbol sezonu için 650 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Futbolcu menajeri Amir Saadati'ye menajerlik hizmeti olarak 140 bin Euro ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

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