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Trabzonspor’un yeni forveti Rodallega, Trabzon’a geldi

TRABZONSPOR’un Akhisar Belediyespor’dan transfer ettiği Hugo Rodallega, öğle saatlerinde Trabzon’a geldi. Bordo mavililerde Başkan Muharrem Usta’nın dün İstanbul’da son kez bir araya gelip transferini resmiyete döktüğü...

Trabzonspor’un yeni forveti Rodallega, Trabzon’a geldi
TRABZONSPOR’un Akhisar Belediyespor’dan transfer ettiği Hugo Rodallega, öğle saatlerinde Trabzon’a geldi.
Bordo mavililerde Başkan Muharrem Usta’nın dün İstanbul’da son kez bir araya gelip transferini resmiyete döktüğü Rodallega, önce İzmir’e gitti, ardından vakit kaybetmeden Trabzon’a ulaştı. Saat 14.40 sıralarında Trabzon Havalimanı’na gelen ve Trabzonsporlu yetkililerin karşıladığı 31 yaşındaki forvet oyuncusu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne geçti.
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Trabzonspor ile 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Hugo Rodallega'nın, bugün takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniyor. Bordo mavili kulüpten daha önce yapılan açıklamada, Rodallega’ya yıllık 1 milyon 600 bin Euro verileceği belirtilmişti.

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