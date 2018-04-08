Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor Kulübü 73’üncü Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa Ahmet Ağaoğlu seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda 16 sandıkta 1691 üye oy kullanırken, 1559 oy geçerli sayıldı. Genel kurulda saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, yaklaşık 2.5 saat süren sayımın ardından Genel Kurul Divan Başkanı İlhami Algan, Ahmet Ağaoğlu'nun 1329 oy alarak bordo mavili kulübün 17’nci başkanı olduğunu açıkladı. Genel kurulda diğer başkan adayı Metin Kaya'nın 211 oy, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban'ın ise 19 oy aldığı belirtildi.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN YÖNETİM LİSTESİ...

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan ve Serdar Ekrem Şirin.

Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Dursun Ali Sakarya ve Kemal Ertürk.

AĞAOĞLU 17’NCİ BAŞKAN OLDU

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu, kulübün 17’nci başkanı oldu. Bordo mavililerde sırasıyla; Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta başkanlık yapan isimler olmuştu.

AĞAOĞLU KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da doğan Ahmet Ağaoğlu, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılından itibaren 18 yıldır da Golf Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Ağaoğlu, 1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor’da yönetim kurulu üyeliği yaptı, 2000-02 yılları arasında Özkan Sümer döneminde ise başkan yardımcılığı yaptı. Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babası.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Oyların açıklanması

- Ağaoğlu'nun teşekkür konuşması

- Tebrikler

- Detaylar