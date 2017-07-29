Trabzonspor’un Slovakya kampı yarın sona eriyor

TRABZONSPOR’un, Slovakya’da gerçekleştiği 2’nci etap kamp çalışmaları yarın sona eriyor.19 Temmuz’dan buyana Slovakya’da 2’nci etap kamp çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, yarın TSİ 19.30’da Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Heerenveen ile oynayacağı hazırlık maçıyla 12 günlük Slovakya kampını noktalayacak ve ardından özel uçak ile Türkiye’ye dönecek.TOPLAM 5 HAZIRLIK MAÇISlovaya’daki kamp sürecinde 4 hazırlık maçı oynayan Trabzonspor, Macaristan 2’nci Lig ekibi Dorogi FC’yi 2-1, Slovakya 1’inci Lig ekibi Zilina’yı ise 4-3 mağlup etti, Slovakya 2’nci Lig ekibi SFK Sered ile 3-3 berabere kaldı ve Macaristan 2’nci Lig ekibi Eto Györ’a 2-1 mağlup oldu. Bordo mavililer 5’inci hazırlık maçını ise yarın oynayacak.SLOVAKYA KAMPINA YENİ TRANSFER KATILMADIYeni sezon öncesi Kamil Ahmet Çörekçi, Theo Bongonda ile Juraj Kucka’yı kadrosuna katan ve 3 takviye daha yapmayı planlayan Trabzonspor, bu transferleri Slovakya kampına yetiştiremedi. Bordo mavililer, Slovakya kampını, 17 Temmuz'da Macaristan kampını tamamladığı kadro ile noktalayacak.AKSOY’DAN TRANSFER MESAJITrabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy, taraftarlara transfer mesajı verdi. Sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda transferde sürprizlerinin olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Gündemde konuşulan ve taraftarlarımızın dört gözle beklediği oyuncular dışında sürprizlerimiz olacak. Taraftarımıza beklediğinden fazlasını vereceğiz. 50’nci yıl sürprizlerle geliyor. Kombine ve formaları tüketmek de artık sizin göreviniz” ifadelerine yer verdi.USTA ‘1 MEŞALE DE SEN YAK’ ETKİNLİĞİNE KATILACAKTrabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulübün 50’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle 30 Temmuz’da İstanbul’da Gurbetçi Gençler taraftar grubunun organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan ‘1 Meşale de Sen Yak’ etkinliğine katılacak. Kulüpten yapılan açıklamada 50’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle yarın İstanbul’da yapılacak etkinliklerde taraftarlara hizmet vermek üzere TS Club standının da açılacağı belirtildi. İstanbul’da Sütlüce Sahili’nde gerçekleştirilecek etkinlikte 15.00’te açılış konuşmalarının ardından horon-kemence, Apolas Lermi ile sürpriz sanatçıların eşliğinde konser ve gemilere binerek meşalelerin yakılması gibi gündem maddelerinin yer aldığı kaydedildi.

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