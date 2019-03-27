Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

Trabzonspor’un parlayan yıldızı Abdulkadir Parmak

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()- Altyapısından yetiştiği Trabzonspor’da ilk kez bu sezon resmi maçta A takım formasını giyinen ve sezonun ikinci yarısında tüm karşılaşmalarda görev yapan Abdulkadir Parmak, performansıyla takımın vazgeçilmez...

Trabzonspor’un parlayan yıldızı Abdulkadir Parmak

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor’da ilk kez bu sezon resmi maçta A takım formasını giyinen ve sezonun ikinci yarısında tüm karşılaşmalarda görev yapan Abdulkadir Parmak, performansıyla takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı başardı.
Amatör ligde futbol yaşamını sürdürdüğü dönemlerde takımı Yenimahallespor’un kapanmasının ardından futbolu bırakma kararı alan ancak 1 yıl ara verdikten sonra yeniden başladığı futbolda yükselişe geçip ardından sergilediği performans ile 2011 yılında Trabzonspor altyapısına seçilen Abdulkadir Parmak, 8 yıl sonunda giydiği Trabzonspor’un A takım forması ile yükselişe geçti.
18 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Trabzonspor’un pilot takımı 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu ve Adana Demirspor’da forma giydikten sonra bu sezon yeniden bordo-mavili takıma dönen, sezon başı kampında sergilediği performans ile de takımda kalmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, toplamda lig ve kupada 18 maça çıkıp 1205 dakika sahada kaldı. Abdulkadir Parmak, bu sürede Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 ve ligde 2 gol kaydederek takımına 6 gollük katkı sağladı.
TRABZONSPOR İLE BAŞARI HEDEFLİYOR
Hedefinin bordo-mavili takım ile başarılar elde etmek olduğunu belirten Abdulkadir Parmak, “Yıllardır hayalini kurduğum formaya kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hedefim Trabzonspor forması altında başarılar elde etmek. Ayrıca A Milli takımın da formasını giymek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim” dedi.
26 HAFTADA 6 MAÇTA KALESİNİ KAPATABİLDİ
Bu arada Trabzonspor bu sezon kalesini gole kapama noktasında sadece 6 maçta başarılı olabildi. Geride kalan 26 haftalık periyotta 4-0 kazandığı Galatasaray, 0-0 berabere biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3-0 kazandığı Atiker Konyaspor, 2-0 kazandığı Kayserispor, 1-0 kazandığı MKE Ankaragücü ve 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarında toplamda 6 kez rakiplerine gol izni tanımayan bordo-mavililer, 20 maçta ise kalesini gole kapatamadı.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328