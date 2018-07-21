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Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı

TRABZON, ()- Trabzonspor Kulübü, 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden çalındığını ve hemen iç soruşturma başlatıldığını duyurdu. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu,...

Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı

TRABZON, ()-

Trabzonspor Kulübü, 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden çalındığını ve hemen iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ve kulübe ait olduğu tespit edilen resmi karar defteri, kayıt ve belgelere ilişkin açıklamada bulundu. Sağıroğlu, şunları söyledi: "Trabzonsporumuzun 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden ne zaman ve nasıl çalındığına dair hemen iç soruşturma başlattık. Ayrıca bu defter, kayıt ve belgeleri çalanlar ile müzayede yoluyla satışa çıkaranlar hakkında cezai şikayet ve hukuki dava hazırlıkları da tamamlanarak yasal yollara başvurulmuştur. Tarihi belgelerimizin geri alınmasına yönelik adli sürecin en kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz."

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