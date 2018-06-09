Trabzonspor’un kadrosunun yarısı altyapıdan

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-Trabzonspor’un 35 kişilik mevcut oyuncu kadrosunun 17’sini altyapıdan A takım kadrosuna dahil edilen isimler oluşturuyor.

2017-18 sezonun sona ermesiyle birlikte Trabzonspor’da sözleşme süreleri dolan Dame N’Doye, Tomas Hubocan, Jan Durica ve Uğur Demirok ile sözleşme yenilenmedi, sezonu 1461 Trabzon’da tamamlayan Furkan Taş, Yunus Emre Çakır, Semih Karadeniz, Melih Kabasakal ve Savaş Çakır’ın yanı sıra Muhammet Beşir, Bahadır Güngördü, Luis Ibanez, Ramil Shedaev ile Aytaç Kara kiralandıkları takımlardan bordo-mavililere dönen isimler oldu. Bu oyuncularla birlikte Trabzonspor’un mevcut kadro sayısı 35’e ulaştı, söz konusu rakamın 17’sini altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu.

KADRO DEĞİŞECEK

Bordo-mavililerde Onur Recep Kıvrak, Esteban, Bahadır, Novak, Ibanez, Pereira, Kamil Ahmet, Okay, Onazi, Kucka, Aytaç, Sosa, Bero, Olcay, Castillo, Shedaev, Burak ve Rodallega transferle kadroya dahil edilirken, Uğurcan, Furkan, Arda, Mustafa, Ayberk, Yunus Emre, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can, Semih, Batuhan, Melih, Cafer, Abdülkadir, Yusuf, Savaş ile Muhammet ise altyapıdan A takım kadrosuna yükselen isimler oldu. 35 kişilik kadroda gençlerin yanı sıra diğer oyunculardan da takımdan ayrılacak isimlerin olacağı ve bunların yerine yeni takviyelerin yapılacağı da kaydedildi.

YUSUF İLE ABDÜLKADİR NEREDEYSE 33 OYUNCUYA BEDEL

Bu arada, dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta Trabzonspor’un transfer piyasasında kadro değeri toplamı 56.7 milyon Euro olarak gösterilirken, bu rakamın 20 milyon Euro’sunu altyapıdan yetişen Abdülkadir ile Yusuf oluşturdu. Yayınlanan son verilere göre Abdülkadir Ömür’ün değeri 8 milyon Euro, Yusuf Yazıcı’nın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirtildi. Aynı zamanda bu iki genç oyuncu takımın da en değerli isimleri oldu.

GENÇLER İÇİN KAMP PERFORMANSLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Öte yandan Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıklarının 1 Temmuz’da Slovenya’da başlaması planlanırken, A takım kadrosunda yer alan genç oyuncuların yanı sıra altyapıdan henüz profesyonel sözleşme imzalanmayan bazı isimlerin de kamp kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Teknik ekibin, yurt dışı kampının ardından genç oyuncularla ilgili kararını vereceği ve buna göre performansı beğenilen isimlerin dışında kalanların ise 1461 Trabzon’da değerlendirileceği belirtildi.

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