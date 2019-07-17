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Trabzonspor’un hazırlık maçlarının programı açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’nın Linz şehrinde yapacağı çalışmalarla sürdürecek olan Trabzonspor’un burada oynayacağı 5 hazırlık maçının programı belli oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre...

Trabzonspor’un hazırlık maçlarının programı açıklandı
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’nın Linz şehrinde yapacağı çalışmalarla sürdürecek olan Trabzonspor’un burada oynayacağı 5 hazırlık maçının programı belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre 20-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avusturya kampında ilk hazırlık maçı 22 Temmuz’da Macaristan ekiplerinden Haladas Szombathely ile oynanacak. 23 Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ajman Club ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 25 Temmuz’da Almanya ekibi TSG 1899 Hoffenheim, 27 Temmuz’da İtalya ekibi Parma Calcio 1913 ve 29 Temmuz’da ise yine İtalya ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)

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