Trabzonspor’un gözü üst sıralarda

SPOR Toto Süper Lig’de 2'nci yarıda oynadığı 4 maçı da kazanarak Avrupa Kupaları’na katılabilmek için iddialı konuma gelen Trabzonspor, pazartesi akşamı sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor’u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.Ligin ilk yarısında arzu edilen sonuçları alamamasına rağmen 2'nci devrenin 4 haftalık bölümünü kayıpsız geçen bordo mavililer, gözünü üst sıralara dikti. Trabzonspor, galip gelirken geçen hafta olduğu gibi bu hafta da puan tablosunda kendisinnden üst sırada bulunan takımların puan kaybını bekleyecek.HEDEF AVRUPA27 puanla 9’uncu sırada girdiği 20’nci haftada Osmanlıspor’u 1-0 mağlup eden bordo mavililer, üst sırada bulunan rakipleri Atiker Konyaspor, Bursaspor ve Osmanlıspor’un puan kaybetmesiyle birlikte 3 basamak birden yükselerek haftayı 6’ncı sırada tamamladı. Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçtan da galibiyetle ayrılarak hem çıkışını sürdürmeyi, hem de Avrupa Kupaları’na katılma noktasında iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.ÇUBUKÇU: “ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakaladıklarını, Aytemiz Alanyaspor maçıyla bunu sürdürmek istediklerini ifade ederken şöyle dedi:"Ligin ikinci yarısında oynadığımız 4 maçı da kazanarak üst sıralarla puan farkını kapattık. Çıkışımızı sürdürme ve ilk 5 hedefimize ulaşmak için şimdi de Aytemiz Alanyaspor maçı bizim için büyük önem taşıyor. Lige maç maç bakıyoruz ve Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Bu zorlu süreçte taraftarımızın da tribünlerde yerlerini almasını istiyoruz.MUSTAFA VE ZEKİ FORMAYA HASRETTrabzonspor’da sezonun ilk yarısında birçok maçta forma giyen savunma oyuncuları Mustafa Akbaş ile Zeki Yavru, devre arasında Joao Pereira ve Emmanuel Mas’ın takıma katılmalarının ardından formaya hasret kaldı. İkinci yarıda ligde oynanan 4 maçta da yeni transferler Pereira ve Mas görev yaparken Mustafa ligde 225, Zeki ise 360 dakikadır forma şansı bulamıyor. Bordo mavililerde bu sezon Mustafa Akbaş 17 maçta 1287, Zeki Yavru ise 19 maçta 1703 dakika süre aldı.

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