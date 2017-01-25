Trabzonspor’un Gaziantepspor maçı biletleri satışa çıktı

Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar: 100 lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 lira, Batı Alt Platinum 250 lira.
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TRABZONSPOR’un Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. 29 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Şenol Güneş Stadı’nda oynanacak maçın bilet fiyatları...
25 Ocak 2017 Çarşamba 11:31
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