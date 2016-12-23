Trabzonspor’un 2 yeni gözdesi

TRABZONSPOR’un 2 genç oyuncusu 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta ortaya koydukları performans, camiada beğenildi.

İki oyuncuyu A takıma kazandıran Trabzonspor'un eski teknik direktörü olan altyapı sorumlusu Sadi Tekelioğlu, “Bu gençler Trabzonspor’un geleceği” yorumunda bulundu.

Sadi Tekelioğlu, 3’üncü Lig 1'inci Grup ekibi Kızılcabölükspor maçında gol ve asistlerle 5-0’lık galibiyette başrol oynayan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'yla ilgili olarak 'ya (Doğan Haber Ajansı) açıklamalarda bulundu. Abdülkadir ve Yusuf’un daha fazla şans bulmaları gerektiğine dikkati çeken Sadi Tekelioğlu, şunları söyledi:

“Abdülkadir ile Yusuf Yazıcı, transfer edilen oyuncuların çoğundan iyi. Daha önce 3’üncü Lig ve alt lig takımlarıyla kupada maçlar oynandı. Bu isimlere bir dakika bile şans tanınmadı. Transfer edilen oyuncular tutmayınca gençlere sarıldılar. Onlar başarılı olsaydı bu çocukların yine ismi anılmazdı. Bu, kamuoyunda kendilerini kurtarmaya yönelik yapılan bir operasyon. Ersun Yanal, 20 günde mi bu çocukları hazır duruma getirdi? Ramil Sheidaev transfer edildi, o nerede? 12 maç oynamış, tek gol atamamış oyuncu var. Bu açıdan da yaklaşmak gerekiyor. Başkanımız ve hocamızın söylediği gibi eğer sabredilecekse, bu çocuklara sabredilsin. Uzakta aramaya gerek yok. Bu gençler Trabzonspor’un geleceği."

"GENÇLER TAKIMA MONTE EDİLMELİ"

Genç oyuncuların yavaş yavaş takıma monte edilmeleri gerektiğini vurgulayan Sadi Tekelioğlu, şöyle devam etti:

"Bu çocuklar 7-8 yıldır eğitim alıyor. Zaten başarılı olacaklarını da biliyorduk. Kızılcabölükspor maçında da takımın en iyileriydi. Özellikle de Yusuf Yazıcı attığı ve attırdığı gollerle ön plana çıktı. Abdülkadir daha küçük olmasına rağmen o da iyi oynadı. Onun da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Şu an 11’de oynayacak konumda olmasalar bile yavaş yavaş bu oyuncular takıma monte edilmeli. Trabzonspor bu oyuncuları kazandığında uzun vadede başarılı yerlere gelebilir. Sadece bu 2 oyuncu değil. Muhammet Beşir, Ramazan Övüç, Yağızcan Erdem, Savaş Çakır, Yüksel Şişman, Batuhan Artarslan ve Mertcan Çam da var. Yeter ki bunları görsünler. Bu oyuncular transfer edilenler kadar oynar."

GÜRAY SİFTAH YAPTI

Trabzonspor’a 2015-16 sezonunun devre arasında Akhisar Belediyespor’dan transfer edilen Güray Vural, bordo mavili forma ile ilk golünü Türkiye Kupası H Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor ile oynanan maçta kaydetti. Trabzonspor forması ile çıktığı 15’inci maçında gol siftahı yapan Güray, geçen sezon bordo mavili takımda 7 maçta 486 süre alırken, bu sezon ise 9 maçta toplam 681 dakika sahada kaldı.

TARAFTARDAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Trabzon’da bir taraftar, bu sezon beklenen saha sonuçlarını elde edemeyen Trabzonspor’a yönelik ilginç bir tavır ortaya koydu. Otomobilinin arka camına Trabzonspor’un 11 kişilik oyuncu kadrosu ve teknik direktör Ersun Yanal’ın yer aldığı fotoğrafı ters bir şekilde işleten bordo mavili takımın taraftarı, fotoğrafın üzerine de, "Aklınız başına gelene kadar böyle" yazdırdı. Bu ilginç fotoğraf, sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi gördü.

YEREL GAZETELERDEN GENÇLERE ÖVGÜ

Yerel gazeteler, Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor’u 5-0 mağlup ettiği maçta Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün ortaya koyduğu performansı överken, bordo mavililerin gruptaki ilk galibiyetini genç oyuncuların etkili oyunuyla aldığına vurgu yapıldı.

Günebakış gazetesi, "Gençlik ateşi fırtına kopardı, Trabzon kupaya sarıldı", "Bordo mavililer 3’üncü Lig ekibi Kızılcabölük’ü rahat geçti" başlıklarını kullandı. Sonnokta gazetesi, "Fırtına genç Yusuf’la esti", "Kızılcabölük’ü farklı geçen Trabzonspor, kupada ilk galibiyetini aldı" ifadelerine yer verdi. İlkhaber gazetesi, "Futbol Yazıcı’sı", "Bordo mavililer Yusuf Yazıcı’nın 3 asist, 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada farklı kazandı" yorumunda bulundu. Taka gazetesi, "Trabzon ter attı", "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür şov yaptı, Fırtına kupada ilk galibiyetini aldı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Ekspres gazetesi, "Farkı gençleri", "Trabzonspor ilk galibiyetini 3’üncü Lig temsilcisi karşısında aldı" ifadelerine yer verdi. Karadeniz gazetesi, "Kızılcabölük hafif geldi", "Fırtına kupada zayıf rakibini kolay geçerek moral buldu" yorumunu yaptı.



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