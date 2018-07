Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı: "Tekliflerin gelmesi gurur verici"

Tolga SAĞLAM/KRANJSKA GORA, ()

Trabzonspor’un genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Avrupa’dan gelen transfer tekliflerinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Tekliflerin gelmesi gurur verici” dedi.

Bordo-mavililerde transferde adı sıkça Avrupa kulüpleriyle anılan genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Slovenya kampında bu sabahki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yusuf, ilk etapta tempolarını yükseltmek için güzel antrenmanlar yaptıklarını belirterek, "İkinci etapta da hazırlık maçları yaptık. Kampımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son 3 gün kaldı. Bir hazırlık maçımız var. Onu da güzel bitirip iyi bir şekilde Trabzon'a dönmek istiyoruz. Yeni hocamızla iyi çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor” dedi.

“BAZI GENÇ ARKADAŞLARIMIZ TAKIMDA KALACAKTIR”

Takıma katılan genç oyuncuların bazılarının takımda kalacağına inandığını söyleyen Yazıcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Herkes kendini Ünal hocaya göstermeye çalışıyor. İnanılmaz derecede efor sarf ediyorlar. Bence bazı genç arkadaşlarımızın aramızda kalacağını düşünüyorum. Gönül ister ki hepsi kalsın. Bunu tabii ki hocamız daha iyi bilir ama aramızda kalacakların olacağını düşünüyorum.”

"GELECEĞİ KİMSE BİLEMEZ"

Yusuf Yazıcı, futbol yaşantısında ileride ne olacağını bilmediğini ifade ederek, bu konuda şunları söyledi:

“Her zaman belirttiğim bir söz var. Ben her zaman içinde olduğum sürece odaklanmış durumdayım. Şu anda sezon başı kampındayız. Kendimi en iyi seviyeye nasıl ulaştırabilirim, buna odaklanmış durumdayım. Geleceği kimse bilemez ama yaşayıp göreceğiz.”

“HERKES SEVDİĞİNİ ELEŞTİRİR”

Trabzonlu oyuncuların eleştirilmesine ilişkin olarak da şöyle konuştu:

“Bir söz vardır, insan sevdiğini eleştirir. Trabzonspor taraftarı bizi daha çok sevdiği için daha çok eleştiriyor. Yabancı futbolcular buraya deplasmana geldikleri için onları biraz daha koruyorlar. Bizi biraz daha eleştiriyorlar ama bu çok normal.”

“FİNANSAL KONULARI KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ”

Yusuf Yazıcı, aldığı ücretin düşük olduğuna yönelik bir soru üzerine de, “Finansal konuları benim konuşmam doğru olmaz. Başkanımız var, yöneticilerimiz var. Bunların daha hakim olduğu konular. Ama illaki bir görüşme yapacağız” diye konuştu.

“BU YIL DAHA İYİ BİR YUSUF GÖSTERECEĞİM”

Tecrübenin yaşanarak ilerlediğini kaydeden genç oyuncu, “Ben de geçen yıla göre kendime daha çok güveniyorum. Tabii ki de bu yıl çok daha iyi bir Yusuf göstereceğimi düşünüyorum. Futbol yeteneği ile başarı gelmiyor. Kendimi diğer alanlarda da geliştiriyorum. İngilizce öğreniyorum. Futbolcunun kendisini geliştirmesi gerekiyor yoksa aynı yerde kalıyor. Benim hedeflerim ve amaçlarım var. Bu doğrultuda kendimi geliştirmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“TEKLİFLERİN OLMASI GURUR VERİCİ”

Yusuf Yazıcı, Avrupa'dan kendisine gelen tekliflere ilişkin ise, “Tabii ki gurur verici bir olay. İnsanların ilgisi beni mutlu ediyor. Ama ihtimaller üzerine konuşmayı çok sevmiyorum. Ne olur bilemeyiz, yaşayıp göreceğiz” şeklinde konuştu.

“TRABZONSPOR HER ZAMAN HEDEFE OYNAYAN BİR TAKIM"

Yazıcı, gelecek sezon Trabzonspor'un hedefleri konusunda da, "Trabzonspor her zaman hedefe oynayan bir takım. Büyük bir camiada bulunuyoruz. Trabzonspor her zaman en üstlere oynar. Biz de biraz daha eksikliklerimiz var, bunları kapattıktan sonra en yukarılara oynayacağımızı düşünüyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı.

