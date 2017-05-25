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Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan’a Süper Lig’den 4 kulüp talip

TRABZONSPOR’un 24 yaşındaki oyuncusu Yusuf Erdoğan ile Süper Lig’den 4 kulübün ilgilendiği öğrenildi. Trabzonspor’da ligin ikinci yarısında fazla forma şansı bulamayan Yusuf Erdoğan’a Süper Lig’den Medipol Başakşehir, Kasımpaşa,...

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan’a Süper Lig’den 4 kulüp talip
TRABZONSPOR’un 24 yaşındaki oyuncusu Yusuf Erdoğan ile Süper Lig’den 4 kulübün ilgilendiği öğrenildi.
Trabzonspor’da ligin ikinci yarısında fazla forma şansı bulamayan Yusuf Erdoğan’a Süper Lig’den Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor’un talip olduğu, Yusuf Erdoğan'ın ise geleceği hakkında henüz bir karar vermediği belirtildi.
TAKASTA DA KULLANILABİLİR
24 yaşındaki Yusuf için bordo mavili kulübün nasıl bir bonservis bedeli belirleyeceği ya da oyuncunun takasta mı kullanacağı konusunun ise önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi. Yusuf Erdoğan bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig’de 30 maçta 1327 dakika süre aldı, 4 gollük performans sergiledi.
YANAL’IN ALTYAPIDAN YENİ GÖZDESİ AYBERK
Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal’ın, altyapı oyuncularından Ayberk Kardaş’ı yakından takip ettiği ve zaman zaman A takım antrenmanlarına da dahil edilen 18 yaşındaki savunma oyuncusunun performansını beğendiği öğrenildi. Bu sezon Pendikspor’dan altyapıya dahil edilen ve 1.95’lik uzun boyuyla da dikkat çeken 18 yaşındaki genç savunma oyuncusu, U19 takımında 5, U21 takımında ise 4 maçta görev aldı, 1 de gol kaydetti.
YOLCULUK YARIN
Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30’da hava yoluyla İstanbul’a hareket edecek.

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