Trabzonsporlu Yönetici Saral: "CAS ve FIFA kupamızı verecek"

TRABZONSPOR Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, CAS ve FIFA davaları sonucunda kulübün hakları ve kupasının iade edileceğine inandığını söyledi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökhan Saral, şike mücadelesinin Trabzonspor’un onur mücadelesi olduğunu belirtirken şöyle konuştu:"Üzülerek söylüyorum ki maalesef bazıları bu şike mücadelesinin Trabzonlunun, Trabzonsporlular'ın onur mücadelesi olduğunu hala anlayamamış. CAS ve FIFA Trabzonspor'un haklarını ve kupasını iade edecektir. Sonra da tazminat davalarımız başlayacak ve onlar da sonuçlanacaktır. Yedi düvele rezil olarak sözde şampiyon olmak mı, hakkını söke söke alarak başı dik alın teriyle şampiyon kalmak mı? Tarih neyi yazacak göreceğiz."‘MÜZEYE KOYMASANIZ DA OLURDU’Yönetici Gökhan Saral, Trabzon'da yeni açılan Şehir Müzesi’nde Trabzonspor’un şampiyonluklarının yer aldığı bölümde ilk etapta 2010-11 sezonunun eklenmediğini, daha sonra düzeltme yapılarak şampiyonluklar kısmına 2010-11 sezonunun da dahil edildiğine dikkati çekti, "Telafisi olmayan bir olaydır bu. Hata değil bilerek yapılmıştır. Müzeciğinize koymasanız da olurdu. Neden şike anıtı yapılmadığı, net ortadadır" dedi.FUTBOLCULARDAN MAÇA DAVETÖte yandan futbolcular, taraftarlarını Süper Lig’in 23’üncü haftasında cuma akşamı Şenol Güneş Spor Kompyleksi'nde oynanacak Kardemir Karabükspor maçına davet etti. Taraftarlarla çekilen görüntü ve fotoğrafları paylaşan futbocular, ‘birlikte güçlüyüz’ mesajı verdi, taraftarların tribünlerdeki yerlerini almasını istedi. Kulübe ait sosyal medya hesabından da paylaşılan bir videoda da Fabian Castillo ve Hugo Rodallega’nın taraftarlarla birlikte tezahüratta bulunduğu görüntüler yer aldı.ANTRENMANLARA ALTYAPI TAKVİYESİBu arada Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, alt yapıdan yetenekli oyuncuları hem yakından görmek, hem de gelişimlerini izlemek için takımının antrenmanlarına almaya başladı. Yanal'ın haftada en az 2 gün genç futbolcuları antrenmanlara dahil ederek yakından ilgileneceği kaydedildi.

FOTOĞRAF