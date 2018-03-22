Trabzonsporlu futbolculardan Euro2024 için çağrı

"Gelin 2024'te Trabzon'da hamsi yiyelim"

İstanbul,() -

Trabzonspor'un A Milli yıldızları Euro2024 evsahipliği başvurumuz için yapılan tanıtım çekimine katıldı.

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Türkiye'nin #EURO2024 kampanyası için bir araya geldi ve çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. İki genç yıldızın sohbetinin kamera arkası görüntüleri çok seyredileceğe benziyor.

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MİLLİLERDEN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI EV SAHİPLİĞİ ADAYLIĞINA TAM DESTEK

A Milli Futbol Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar ile birlikte yeni yılda beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.

Ay-Yıldızlılar, ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdikleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 27 Mart'taki Karadağ özel maçında ilk kez giyilecek beyaz renkli deplasman forması ile takım fotoğrafı çektirdi.

A Milli Takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak ülkemizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da tam destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdulkadir ile Yusuf'un görüntüleri

FOTOĞRAFLI

