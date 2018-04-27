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Trabzonsporlu Castillo: "Geri döneceğim"

Fabian Castillo Kolombiya'ya gitti  İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,() Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo, ailesi ile birlikte Trabzon'dan ayrılarak ülkesi Kolombiya'ya gitti.  Dün akşam Trabzon Havaalanı'ndan 20.45'te...

Trabzonsporlu Castillo: "Geri döneceğim"

Fabian Castillo Kolombiya'ya gitti 

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo, ailesi ile birlikte Trabzon'dan ayrılarak ülkesi Kolombiya'ya gitti. 
Dün akşam Trabzon Havaalanı'ndan 20.45'te kalkan tarifeli bir uçakla İstanbul aktarmalı olarak ülkesi Kolombiya'ya giden olan Castillo, "Ligin bitimine az bir süre kaldı. Bir sakatlığım var ve o nedenle tedavi amaçlı Kolombiya'ya gidiyorum. Trabzonspor ile herhangi bir problemim yok. Geri döneceğim" açıklamasını yaptı. 
Trabzonspor'da yeni yönetimin ise özellikle yüksek maliyeti bulunan ve performansını yeterli görmediği futbolcularla yollarını ayırması bekleniyor. 2016 -2017 sezonunda MLS ekiplerinden FC Dallas'tan 3 milyon Dolar'a kiralanan ve sonrasında 1 milyon Dolar daha ödenerek bonservisi alınan Castillo, bordo-mavili formayla toplam 48 maça çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi. 

(FOTOĞRAFLI)

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