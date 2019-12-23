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Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı’ya: Her zorluğun üstesinden geleceğine eminiz
Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen ve sezon başı Fransa’nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı’nın yaşadığı sakatlık nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı. Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında...
SPOR 23.12.2019, 15:22
Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen ve sezon başı Fransa’nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı’nın yaşadığı sakatlık nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlandı. ‘Geçmiş olsun Yusuf Yazıcı’ başlığı ile yapılan paylaşımda, “’Şuan uzun bir yolun başındayım. Bu yol zorlu bir yol’ demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. Ve eklemiştin: ‘Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum.’ Futbol yolculuğun uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle” ifadelerine yer verildi.
SAKATLANDIĞI MAÇTA TRABZONSPOR’A 1 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI
Bu arada Yusuf Yazıcı, Lig 1’in 19’uncu haftasında sakatlık yaşadığı Monaco karşılaşmasıyla birlikte Lille forması ile 25’inci maçına çıktı. Lille 16.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Yusuf’un Monaco karşılaşmasıyla birlikte transferinde sözleşmede yer alan ‘25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Trabzonspor’a 1 milyon Euro daha ödeyecektir’ maddesi de devreye girdi ve altyapısından yetiştiği bordo-mavililere 1 milyon Euro daha kazandırdı.
Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlandı. ‘Geçmiş olsun Yusuf Yazıcı’ başlığı ile yapılan paylaşımda, “’Şuan uzun bir yolun başındayım. Bu yol zorlu bir yol’ demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. Ve eklemiştin: ‘Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum.’ Futbol yolculuğun uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle” ifadelerine yer verildi.
SAKATLANDIĞI MAÇTA TRABZONSPOR’A 1 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI
Bu arada Yusuf Yazıcı, Lig 1’in 19’uncu haftasında sakatlık yaşadığı Monaco karşılaşmasıyla birlikte Lille forması ile 25’inci maçına çıktı. Lille 16.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Yusuf’un Monaco karşılaşmasıyla birlikte transferinde sözleşmede yer alan ‘25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Trabzonspor’a 1 milyon Euro daha ödeyecektir’ maddesi de devreye girdi ve altyapısından yetiştiği bordo-mavililere 1 milyon Euro daha kazandırdı.
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