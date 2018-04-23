Trabzonspor’dan Uğur ve Kamil Ahmet açıklaması

TRABZON, ()



TRABONSPOR Kulübü’nden, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncular Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin son durumları hakkında açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün sağlık ekibi tarafından kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yapılan muayene ve çekilen MR sonuçlarına göre; Uğur Demirok'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir tedavi yapılacağı, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağında grade 2 (2’nci Derece) yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık bir tedavi programı uygulanacak” denildi.

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