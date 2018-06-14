Trabzonspor’dan 'UEFA' açıklaması

TRABZON,() - Mali Fair Play Kriterleri kapsamında UEFA’nın denetiminde olan Trabzonspor, UEFA tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ceza kuruluna sevk edilmedi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile UEFA arasında daha önce imzalanmış olan uzlaşma sözleşmesi sürecimiz kısmen tamamlanmıştır. Sürece yönelik UEFA’nın ilgili kurullarıyla yaptığımız toplantılar ve sunumların yanı sıra mali verilerimizi gerekçelendirildiğimiz raporlarımızı değerlendiren UEFA kulübümüzün ceza kuruluna sevk edilmesine yer olmadığına karar vermiştir" denildi.

Daha önce yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor, 2018-19 izleme periyodunda (2016, 2017 ve 2018 raporlama dönemleri) UEFA başa-baş hesap kriterlerine bağlı kalacağını, 2016'da biten sezon için maksimum 20 milyon Euro ve 2017'de biten sezon için ise 10 milyon Euro’luk bir başa-baş açığı rapor edeceğini, 2017'de biten mali yıl için personel (futbolcu, teknik kadro ve lisans personeli) giderleri, toplam gelirler oranında belirlenmiş hedefe ulaşacağını da kabul etmişti.

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