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Trabzonspor’dan tesislerde kavga açıklaması

TRABZONSPOR Kulübü, Fenerbahçe maçının ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde taraftarla futbolcular arasında kavga yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden...

Trabzonspor’dan tesislerde kavga açıklaması
TRABZONSPOR Kulübü, Fenerbahçe maçının ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde taraftarla futbolcular arasında kavga yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: "Fenerbahçe maçı sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir taraftarımızın takımımıza yönelik gerçekleştirdiği sözlü tepkiyle ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur. Öncelikle son 2 gündür sosyal medya ve bazı yayın organları tarafından takımımızın oyuncusunu taraftarlarımızla karşı karşıya getirme ve hedef göstermeye yönelik çabaların amacına ulaşamayacağını, tüm oyuncularımızın kendilerini her şartta destekleyen taraftarlarımıza karşı her zaman saygıyla yaklaştığını belirtmek isteriz.
Bahse konu olay maç sonrası takımımız tesislerimize giriş yaptıktan sonra gerçekleşmiş, bir taraftarımız takımımıza yönelik sözlü tepkide bulunmuştur. Olay yerine gelen güvenlik birimleri tarafından taraftarımız tesis dışına çıkartılmıştır. Taraftarımız bugün tesislerimize gelerek üzüntülerini bildirmiş ve dolayısıyla yaşanan olay tatlıya bağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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