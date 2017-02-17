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Trabzonspor’dan teröre lanet

TRABZONSPOR Kulübü, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Şanlıurfa Viranşehir’de adliye ve emniyet personelinin...

Trabzonspor’dan teröre lanet
TRABZONSPOR Kulübü, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Şanlıurfa Viranşehir’de adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların yakınında gerçekleşen hain terör saldırısında 10 yaşında bir yavrumuzun hayatını kaybettiğini, çok sayıda vatandaşımızın da yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, bütün yurttaşlarımızı ayrım gözetmeksizin hedef seçen terör örgütlerinin, ülkemizin birliğine ve toprak bütünlüğüne karşı yürüttükleri bu hain saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Alçak saldırıda yaşamını yitiren yavrumuza Yüce Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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