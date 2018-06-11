Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü

Trabzonspor’dan teknik kadro açıklaması

TRABZON,() Trabzonspor’da Profesyonel Takım Menajerliği’ne Emrah Tok’un atandığı, teknik kadrodaki güçlendirmenin ise devam ettiği belirtildi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,...

Trabzonspor’dan teknik kadro açıklaması

TRABZON,()

Trabzonspor’da Profesyonel Takım Menajerliği’ne Emrah Tok’un atandığı, teknik kadrodaki güçlendirmenin ise devam ettiği belirtildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Teknik Direktörlük görevine Ünal Karaman’ın getirilmesinin ardından Profesyonel Takım Menajerliği’ne Emrah Tok atanmıştır. Teknik Direktörümüz Ünal Karaman’ın yardımcılıklarını Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal üstlenecektir. Kondisyoner olarak ise Gökhan Kandemir görev yapacaktır. Teknik kadromuzdaki güçlendirme devam edecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu stanydartlarında uygun görevlendirmeler en kısa zamanda tamamlanıp kamuoyuna duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325