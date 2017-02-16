Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...
Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'ta bugün düzenlenen bombalı terör saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıyı kınadı
Krasnodar - Fenerbahçe: 1 - 0
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı
BEYAZIT KAMPÜSÜ ÖNÜNDE GÜVENLİKÇİLERLE ÖĞRENCİLER ARASINDA GERGİNLİK: 6 GÖZALTI
İstanbul Üniversitesi karıştı

Trabzonspor’dan taraftarlara jest

TRABZONSPOR Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçına bilet alan taraftarların Passolig kart bedellerinin kulüp tarafından karşılanacağını açıkladı. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeni...

Trabzonspor’dan taraftarlara jest
TRABZONSPOR Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçına bilet alan taraftarların Passolig kart bedellerinin kulüp tarafından karşılanacağını açıkladı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeni yuvamız Medical Park Arena’nın açılış maçının ardından PFDK tarafından kulübümüze verilen tribün cezasına karşı, sizler için Aytemiz Alanyaspor maçına özel bir kampanya başlatıyoruz. 20 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Medical Park Arena’da oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde tribündeki yerini almak isteyen ancak Passolig kartı bulunmayan taraftarlarımızın maç bileti almaları durumunda Passolig kart bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Taraftarlarımız Passolig kartlarını ve maç biletlerini Medical Park Arena, Trabzon Ziya Bey Tesisleri, Sadri Şener Mağaza ve Meydan Parkı’nın üst kısmında yer alan Passolig gişelerinden temin edebileceklerdir. Taraftarlarımızın Passolig kartlarını alabilmeleri için yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri yeterlidir. Daha güçlü bir Trabzonspor’a doğru emin adımlarla yürüdüğümüz bugünlerde omuz omuza durmak zorundayız. Zaman, Trabzonsporumuza kesilen bu cezaya rağmen tribünleri doldurmak ve takımımıza destek olma zamanıdır” ifadelerine yer verildi.
MEDİCAL PARK ARENA'DA KOLBASTI GÖSTERİSİ
Kulüpten ayrıca Medical Park Arena’da kolbastı gösterilerinin de yapılacağı belirtilirken, şöyle denildi;
“Medical Park Arena’daki nefes kesen ilk mücadelemizden sonra şimdi sıra; Pazartesi günü oynayacağımız ikinci karşılaşmada. Her şeye rağmen ‘Israr ve İnatla Trabzonspor’ diyen siz değerli taraftarlarımızı tribündeki yerlerini almaya davet ediyoruz. Uzun yıllar sonra yeni yuvamızda yerini alacak olan kolbastı gösterisinde beraber eğlenelim. O zaman; Hayde Medical Park Arena’ya.”

FOTOĞRAFlı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.