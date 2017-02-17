Trabzonspor’dan stat açıklaması

TRABZON, ()

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Arena’nın kulübe uzun süreli tahsis edilmesi ve stadın isim hakkı sponsorluğu konusunda açıklama yaptı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Son günlerde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki hususlarda açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler neticeleninceye kadar ki süreçte stadyum, maçlık periyotlar halinde, şirketimiz tarafından kiralanmaktadır. Bununla birlikte ilgili stadyumun isim hakkı ve diğer reklam-sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere bugün itibariyle başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.



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