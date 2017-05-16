Trabzonspor’dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan yapılan paylaşımda, “Trabzon Maçka'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Osman Çetingöz'e rahmet, ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
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TRABZONSPOR Kulübü, Trabzon’da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Osman Çetingöz için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan yapılan paylaşımda, “Trabzon Maçka'da teröristlerle...
16 Mayıs 2017 Salı 12:12
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