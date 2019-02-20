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Trabzonspor’dan sakat oyuncularla ilgili açıklama

TRABZON, () Trabzonspor Kulübü'nden, Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ibanez, Uğurcan ve Novak'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili...

Trabzonspor’dan sakat oyuncularla ilgili açıklama

TRABZON, ()

Trabzonspor Kulübü'nden, Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ibanez, Uğurcan ve Novak'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşil bölgesinden geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci devam etmekte olan Onazi'nin 3 ila 4 hafta içinde yürüme egzersizlerine başlaması planlanmaktadır. Sol ayak tarak kemiğindeki kırığın kaynamaya başlaması gözlenen oyuncumuz Pereira'nın rehabilitasyon süreci devam etmekte olup, gelecek hafta itibarıyla yürüme egzersizlerine başlaması planlanmaktadır. İki haftadır sağ ayak topuk bölgesindeki ağrılarıyla maçlara çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayenesinde ağrılarının azaldığı tespit edilmiştir. Tedavi süreci devam etmekte olan oyuncumuz koruma amaçlı salon çalışmalarına devam etmektedir. Alanyaspor maçından sonra sağ kalçasında ağrı şikayeti olan Amiri'nin yapılan fiziki muayene ve MR tetkiği sonrası sağ kalça rotator kasında (m.obturator externus) kas yaralanması tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Sağ kalf bölgesinde ağrı şikayeti olan Ibanez'in yapılan tetkikleri sonrası M. Soleus kasında minimal ödem tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Sol hamstring (arka uyluk) kasında yaşadığı kas yaralanması sonrası tedavi süreci tamamlanan Uğurcan kontrollü olarak takımla çalışmalara başlamıştır. Sol ayak birinci parmağındaki sakatlığı sonrası tedavisi tamamlanan oyuncumuz Novak'ın sakatlığa bağlı şikayetleri sonlanmıştır. Dün yapılan antrenmanda sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası antrenmanı yarıda bırakan oyuncumuzun gerekli tedavileri yapılmış olup takımla birlikte çalışmalara başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

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