Trabzonspor’dan Rusya Trabzon Başkonsolosluğu’na taziye ziyareti

TRABZON, () - TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Trabzon Başkonsolosu Dmitry Talanov’a taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretine Ahmet Çubukçu'nun yanı sıra kulübün Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Aydın da katıldı. Rus Büyükelçisi için konsoloslukta oluşturulan taziye defterini imzalayan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, konsolos nezdinde tüm Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti.

ÇUBUKÇU: ACIMIZ ORTAKTIR

Rusya Büyükelçisinin öldürülmesini şiddetle kınadıklarını ifade eden Asbaşkan Ahmet Çubukçu, şunları söyledi:

"Öncelikle büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik hain ve alçak suikast nedeniyle başımız sağ olsun. Acımız ortaktır. Bu suikastı gerçekleştiren terörist ve arkasındaki odaklar, Türkiye ile Rusya’nın dostluğunu hedef almıştır. Bu tür alçaklıklar kesinlikle sizin ve bizim aramızdaki dostluğumuzu, yıllara dayanan işbirliğimizi asla bozamaz. Zaten Rusya’nın saldırıdan sonra gösterdiği güçlü sağduyu, Türkiye’nin ortaya koyduğu güçlü irade hain suikastın hedefine ulaşamadığının en önemli göstergesidir. Trabzonspor Kulübü olarak öncelikle Büyükelçi Karlov’un ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Ardından sizlere ve dost Rus halkına başsağlığı diliyoruz."

TALANOV: İŞBİRLİĞİYLE ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ

Rusya Başkonsolosu Talanov da ziyaret dolayısıyla Trabzonspor Kulübü’ne teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bu zor günlerde yanımızda olmanız bizi çok mutlu etti. Acımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Birlikte işbirliği yaparak bu zor günleri atlatacağız. Trabzonspor Kulübü’nün yanımızda olması bizim için çok sevindirici. Trabzonspor çok büyük bir kulüp ve büyük bir camiayı bünyesinde barındırmakta. İlginizden dolayı tekrar teşekkür ederiz."